Основная цель фотовыставки – сохранить светлую память о погибших украинских воинах.

В Доме офицеров в Житомире открывается фотовыставка «Скажи «Да!» жизни после вооруженного конфликта», посвященная семьям военных (в том числе погибших или умерших), экс-комбатов АТО/ООС Житомирской, Донецкой и Луганской областей, а также семьям, которые проживают вдоль линии соприкосновения.

Читайте такжеВ Чехии открыли фотовыставку о матерях погибших украинских военныхОб этом УНИАН сообщили организаторы социального проекта, представители общественного союза «Дом Ветерана».

«Это одна история для многих родителей – мам и пап – с разным социальным статусом, возрастным и жизненным опытом. Однако их объединило одно: потеря самого ценного в мире – своего ребенка. Они приняли свою потерю, глубоко ее переживают и вместе с тем находят в себе силы и мужество жить дальше. Это история, которая раскрывает общую судьбу детей, переживших вооруженный конфликт. Детей, которые взрослели, проживая на линии разграничения, и тех, которые потеряли там родителей. Рассказ об их переживаниях, их новой картине мира, их надеждах и стремлении к миру и беззаботному детству», – отмечают организаторы.

Основная цель фотовыставки – сохранить светлую память о погибших украинских воинах и поддерживать семьи, которые так или иначе затронул вооруженный конфликт.

Волонтеры надеются, что фотоэкспозиция станет вдохновением для гражданского общества и в других областях, чтобы начать мирные диалоги с уязвимыми группами населения.

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Автор: УНИАН