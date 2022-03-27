Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка - огнестрельное ранение грудной клетки.

В Запорожской области в результате вражеского обстрела пострадали двое детей 2009-го года рождения.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 26 марта около 22.00 в Запорожскую областную детскую больницу были доставлены парень и девушка 2009 годов рождения. Оба - жители Гуляйполя.

"Несовершеннолетние пострадали от взрывной волны во время обстрела и взрыва в соседнем жилом доме. Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка - огнестрельное ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

Сейчас детям оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

"Не простим страданий наших детей! Победим и обязательно привлечем к ответу российских военных преступников!"- подчеркнули в полиции.

Напомним, что ранее в Запорожской области из-за блокирования оккупантами проезда образовалась многокилометровая пробка. В автомобилях находились беженцы из Мариуполя и кареты "скорых" с ранеными детьми.

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