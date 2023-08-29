Власть вынуждена пойти на резкий шаг из-за бессознательности и халатности родителей маленьких украинцев.

Из 5 населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области будет принудительно эвакуирован 121 укрианец.

Об этом сказал председатель Запорожской областной военной государственной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас начинается процесс эвакуации 54 детей и 67 сопровождающих их членов семей. "То есть у нас на сегодняшний день необходимо 121 человека вывезти из одного населенного пункта в Васильевском районе и четырех населенных пунктов в Пологовском районе", - отметил Малашко.

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При этом подчеркнул, что речь идет об обязательной принудительной эвакуации только в двух районах Запорожской области. По его словам, ситуация там очень опасна, потому что в среднем происходит где-то 100-120 вражеских обстрелов по этим населенным пунктам в день, то есть там люди постоянно находятся под огнем.

"Учитывая то, что информационная компания не давала результатов и из-за бессознательности и халатности родителей страдали дети, поэтому было принято решение о принудительной эвакуации", - подчеркнул Малашко.

По его словам, детей будут эвакуировать в Запорожье и в Запорожский район. Также в принудительную эвакуацию будут включены и маломобильные люди, которые не могут самостоятельно выехать из этих населенных пунктов.

Малашко подчеркнул, что все эвакуированные будут размещены в безопасных местах бесплатно. По его словам, к эвакуации подключены международные партнеры и волонтерские группы. "Некоторые волонтерские группы даже предлагают нашим семьям с детьми переехать в более безопасные регионы Украины и даже за границу", - отметил он.

Украина объявила о принудительной эвакуации детей в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 августа, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказала, что власти объявляют обязательную эвакуацию детей из Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Она сказала, что на заседании эвакуационного штаба будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области.

Верещук напомнила, что по состоянию на сегодня обязательная эвакуация детей принудительным способом происходит в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Также в Донецкой области должны быть принудительно эвакуированы 89 детей из 11 населенных пунктов.

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