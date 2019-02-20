Сами себя обманули: как Венгрия щедро раздавала украинцам паспорта, а теперь лихорадочно борется с «новыми венграми»

По словам генпрокурора Венгрии Петера Полта, расследование в отношении каждого конкретного «фальшивого венгра» начинали, когда оказывалось, что заявитель получил гражданство без знания венгерского языка, либо в случае, когда экзамен на знание языка сдавали за него. Как уточнили в генпрокуратуре Венгрии, в настоящее время активно ведется 60 расследований, еще 32 случая находятся на начальной стадии. В общем вынесены судебные решения по 108 делам, по двум из которых еще нет окончательного вердикта.

Самое забавное в этой ситуации – то, что Венгрия сама охотно, нарушая украинское законодательство, массово раздавала паспорта нашим согражданам, а затем активно использовала это обстоятельство против нашей же страны. Напомним, после принятия Верховной Радой Украины в 2017 году новой редакции закона об образовании Венгерские власти устроили настоящую истерику, пообещав блокировать любое сближение Киева с НАТО. Согласно документу, украинский язык должен стать основным языком обучения в школах и вузах, начиная с 2020 года (как в Венгрии – венгерский).

Но именно этот пункт не устроил правительство Венгрии – и со времени принятия закона, Венгрия постоянно заявляет о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине (число которых Будапешт старательно «увеличивает», щедро раздавая свои паспорта жителям нашего государства). Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года. Усугубился дипломатический конфликт между странами, когда в сентябре 2018 года в Сети появилось видео, на котором украинцам прямо в здании посольства Венгрии в закарпатском Берегово предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом украинским властям. И хотя в Украине запрещено двойное гражданство, официальный Будапешт проблемы в получении второго гражданства гражданами Украины не видит. Точнее, не видел.

В конечном счете, после того скандала СБУ взялась за расследование незаконных фактов выдачи венгерских паспортов в регионе, Украина и Венгрия обоюдно выслали своих консулов и взялись за согласование проекта соглашения об избежании случаев множественного гражданства. Но, как недавно заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, никакого ответа от Венгрии в ведомство не поступило до сих пор.

В целом, выглядит крайне иронично и весьма цинично то, что, препятствуя Украине обучать украинских граждан украинскому, Венгрия заводит уголовные дела против тех своих граждан, что не овладели довольно сложным (и не слишком-то распространенным) венгерским.

Венгерский паспорт за месяц: возможно, но есть риски

Тем не менее, Венгрия продолжает щедро раздавать украинцам паспорта – но уже на венгерской территории. «Сейчас вы можете подать документы в любом консульстве Венгрии в Украине, либо в Берегово, либо в Ужгороде, но получение паспортов на руки идет в ближайших венгерских городах – Кишварда или Ньиредьхаза», - рассказал нам журналист из Закарпатья, этнический венгр Петр Гойс.

По его словам, никогда ранее с получением венгерского паспорта не возникало проблем в чем-либо, кроме знания венгерского языка, который является обязательным условием для получения гражданства.

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В то же время, Петр Гойс объяснил нам, что, хоть в Украине вовсю и говорят о какой-то массовости по выявлению фиктивных венгерских паспортов, на самом деле это – не так. «Все давным-давно знали, что паспорта выдаются. Но когда возник дипломатический скандал из-за поправки в закон об образовании, Венгрия на фоне этого конфликта хотела получить для себя преференции и начала раздувать скандал. Украина, в ответ пытаясь «укусить» Венгрию, опубликовала это видео из консульства в Берегово. Открытые сейчас дела – это мизер по сравнению с тем количеством людей, которые на самом деле владеют паспортами. Людей с поддельными документами для получения гражданства и так периодически выявляют. Иногда даже проверяют целые села – ходят по домам на венгерской территории, где якобы прописаны украинские закарпатцы и проверяют, действительно ли они там живут: были случаи, когда люди, имеющие венгерский паспорт, жили в Украине и получали выплаты из Венгрии. А для получения гражданства и выплат они нарочно шли к какому-нибудь венгерскому рому, который за определенную сумму прописывал их в своем венгерском доме, в одном доме могли быть сразу прописаны до 30 человек. И именно эти случаи сейчас и выявляет Венгрия», - говорит Гойс, уточняя, что даже СБУ, которая якобы сразу показательно взялась за расследование, на деле не торопится ничего предпринимать.

Отметим, что официально есть несколько способов получить гражданство Венгрии. Первый способ – натурализация, то есть – в случае заключения брака с гражданином Венгрии, при наличии родственных связей и непрерывном проживании на территории Венгрии в течение 8 лет. При этом, при наличии венгерского происхождения, срок непрерывного проживания на территории Венгрии может быть сокращен до 1 года. Также важным условием натурализации является знание языка и законодательства Венгрии и стабильный доход.

Второй способ – репатриация, то есть восстановление гражданства. На это, согласно венгерским законам, имеют право как те, кто жил или родился в Закарпатье до 1920 года или с 1938 по 1945 годы, так и их потомки. При этом репатриация не обязывает переезжать в Венгрию и отказываться от гражданства другой страны, но для ускорения процесса необходимо будет принести присягу Венгрии. Собственно, именно эта процедура и происходила в скандальном консульстве в Берегово и была запечатлена на видео.

Также право на гражданство Венгрии имеют и те, кто вкладывает инвестиции в ценные бумаги в стране.

Мы решили проверить, насколько охотно сейчас посредники берутся за оформление гражданства. Как оказалось, даже несмотря на то, что власти Венгрии ищут украинцев, которые смошенничали при получении гражданства, дельцы в Украине все также обещают помочь с оформлением венгерского паспорта, причем – в ускоренные сроки.

Набрав один из номеров на сайте бесплатных объявлений, мы услышали без колебаний обещание оформить паспорт буквально в течение 1-1,5 месяцев, хотя на большинстве других сайтов схожего профиля оформление гражданства занимает минимум 3-6 месяцев.

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«Вы откуда, из какой области?», - услышав заинтересованность в венгерском гражданстве, первым делом спрашивает мужчина, представившийся нам Иваном.

«Из Киева», - отвечаем мы.

«Мы делали уже из Киева, все нормально, – с выдохом облегчения отвечает нам Иван и начинает перечислять необходимые документы. – Вам нужен будет украинский паспорт, идентификационный код и для подачи документов – загранпаспорт с отпечатками».

Правда, во время разговора узнаем, что за получением венгерского паспорта нам придется ехать из Киева в Черновцы. Как объяснил нам наш собеседник, это необходимо, потому что из Черновцов за паспортом придется ехать прямо на пограничный пункт с Венгрией.

«За 3-4 дня до поездки я вас наберу и сообщу, когда нужно будет ехать. Как приедете в Черновцы, мы садимся в «бус» и едем подавать документы. Вам нужно будет заплатить 600 евро задатка, а остальное – при получении. Все вместе будет стоить 1900 евро».

«А того, что в новостях пишут, что на украинцев заводят уголовные дела, мне стоит бояться?», - спрашиваем мы.

Видимо, не ожидав нашей осведомленности, после недолгой паузы, мой собеседник будто удивляется: «Какие уголовные дела?».

Объясняем, что дела – за паспорта, которые кому-то давали без знания языка. «Об этом не волнуйтесь. Вы же не румынский паспорт получать собираетесь. Вот там сейчас спрашивают язык, проверяют всех бабушек, дедушек и только через 2,5-3 года вы можете получить паспорт. А тут знания языка не надо. У нас в Венгрии есть человек, который с этим поможет», - успокоил нас собеседник и попросил поразмыслить и посоветовать его знакомым.

Как Венгрия сама себя обманула

Политолог, эксперт по украино-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский соглашается с тем, что случаи, когда венгерские правоохранители заподозрили закарпатских венгров в незаконном получении венгерского гражданства или других льгот от венгерского правительства – далеко не первые, но – на деле, единичные.

«Начиная с 2015 года, несколько десятков украинцев были лишены венгерского гражданства указами президента Венгрии. По каким причинам это было сделано – информация закрытая, но наиболее типичные основания для лишения гражданства – это нарушение процедуры его получения по упрощенной процедуре и незнание венгерского языка, подделка документов, в частности, справок из архива о венгерских корнях», - говорит он.

Наиболее частая причина проверок законности оснований для получения венгерского гражданства – так называемая пенсионная миграция. Дело в том, что средняя пенсия в Венгрии в гривневом эквиваленте составляет около 12800 гривен, а, если у человека большой трудовой стаж, то может достигать и 28 000 гривен. Понятно, что это существенно выше, чем в Украине. И те первые этнические венгры, которые оформили паспорта и переехали в Венгрию, естественно, оформили и пенсию, после чего их примеру последовали и те «новые венгры», кто из Украины уезжать не собирался: многие граждане Венгрии пенсионного возраста и украинского происхождения, после получения паспорта и оформления пенсий, возвращались назад в Украину (попутно получая здесь еще и украинскую пенсию).

Также, по мнению Тужанского, последние громкие дела могут быть следствием целенаправленной кампании одной из оппозиционных партий – Демократической коалиции экс-премьера Венгрии Ференца Дюрчаня – которая построила свою избирательную кампанию в минувшем году именно на критике политики нынешнего премьера Виктора Орбана о поддержке венгров за рубежом. Мало того, Дюрчань лично ездил по венгерскому пограничью рядом с Закарпатьем и показывал на видео дома венгров, где фиктивно прописаны десятки украинских венгров, которые ранее получили гражданство по упрощенной процедуре, но проживают в Украине.

«То есть, с одной стороны эти уголовные дела имеют политический контекст, а с другой – являются следствием реальных нарушений, на которые по тем или вторых причинам венгерские власти ранее закрывали глаза. И хоть эти дела вряд ли являются шагом навстречу Киеву, они невольно являются хорошим знаком в том ключе, что вопрос двойного гражданства в украино-венгерских отношениях должен быть урегулирован, так как в этом заинтересованы обе стороны: Будапешт - чтобы предупреждать и разоблачать возможные злоупотребления, Киев - чтобы перевести тему двойного гражданства в легальную плоскость», - резюмирует Тужанский.

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич также отмечает, что Венгрия проводила так называемую паспортизацию закарпатцев уже давно. И объясняет – корень проблемы лежит в демографии Венгрии: «Дело в том, что уровень рождаемости в Венгрии крайне низок, высок уровень миграции и потому там сильный дефицит рабочих рук. Но в отличие от других стран, венгры придерживаются национальной политики возрождения государства и, согласно ей, не могут принять беженцев из стран Африки, Азии - так как это приводит к недовольству властью местного населения. Поэтому у них остается только один способ исправить ситуацию - привлекать этническое население Венгрии из-за рубежа. Прежде всего, это румынские венгры, большая группа венгров в Словакии и венгры в Украине. Венгры настроены так, чтобы по максимуму выдать паспорта всем этническим венграм или тем, кто был гражданином Венгрии до 1940 года (и их потомкам) и принимать их у себя в качестве рабочих рук. И напряженные отношения Венгрии наблюдаются практически со всеми странами-соседями, где живут этнические венгры».

По мнению эксперта, для работающего населения проблем не возникнет, потому как Венгрия заинтересована в том, чтобы в страну переезжали семьями, из-за того, что количество детей в венгерских семьях на украинском Закарпатье в среднем выше, чем в самой Венгрии. Также не будет проблем и у тех, кто приезжает в Венгрию на работу. Наоборот, им будут создавать более благоприятные условия. Но у тех, кто получает венгерскую пенсию, личные дела будут пересматривать. «Если будут доказаны факты мошенничества, будут и далее заводить уголовные дела. И вот тут снова возникает двоякая ситуация. Если у человека два паспорта, то он может остаться в Украине, и, в соответствии с украинским законодательством, Украина не может выдавать своих граждан. И тогда люди с венгерским гражданством могут публично отказаться от венгерского гражданства и оказаться под охраной Украины, а в этом случае снова возможны дипломатические проблемы между странами», - констатирует Тышкевич.

Так или иначе, но выглядит вся эта история забавно: Будапешт сам себя перехитрил.

Анастасия Заремба, Наталия Петервари