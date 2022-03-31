Разрушения зафиксированы на территориях более половины общин области.

В Киевской области ежедневно фиксируется от 30 до 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.

"Разрушения зафиксированы в 35 из 69 общин области (50,7%). Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской, Песковской общинах. Всего более 550 объектов", - отметил он.

По словам Павлюка, на территориях области, оставленных врагом, фиксируются частые случаи минирования территории и зданий местных жителей.

Он сообщил, что группа Сил обороны Украины продолжает проводить военную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. На всех направлениях российского врага успешно сдерживают ВСУ, на некоторых - наши войска осуществляют успешные контратаки.

"Опасные направления: населенные пункты вдоль Житомирской трассы, Буча – Ворзель – Гостомель, Немешаево, Дмитриевская община, Макаровская община, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин", - подчеркнул Павлюк.

В Обуховском, Бориспольском и Белоцерковском районах ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны находятся в повышенной готовности.

В Бучанском районе ситуация напряженная, но контролируемая.

"Макаровская и Ирпенская общины, село Шпитьки - под обстрелами. Бородянская - заблокирована. Гостомельська - шли бои. Бородянская, Дмитровская и Гостомельская - перемещение врага. Село Дмитровки - мины. Немешаевская и Бучанская общины - враг окопался. Много разрушенной инфраструктуры", - рассказал руководитель области.

Относительно ситуации в Броварском районе он сообщил, что наблюдается выведение вражеских сил с Барышевской, Калитянской и Великоыимерской общин. В пределах района много разрушенной инфраструктуры. Подразделения ВСУ ведут оборонительные действия и осуществляют успешные контратаки на отдельных территориях района, проводят активный и действенный обстрел мест скопления противника.

По информации Павлюка, в Вышгородском районе гуманитарная катастрофа в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах. Город Славутич - заблокирован.

В Фастовском районе осуществлен обстрел нефтебазы в городе Фастове.

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