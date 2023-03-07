После получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине украинская армия создаст предпосылки для общей победы.

Командующий оперативной группировкой войск "Херсон" бригадный генерал Михаил Драпатый рассказал о ситуации на южном направлении.

"Николаев - форпост юга Украины, который оккупанты пытались безуспешно штурмовать. В начале марта 2022 местные добровольцы и военные дали достойный отпор захватчикам. Успешную оборону Николаева удалось провести благодаря четкой коммуникации с общинами и селами, жители которых оперативно сообщали военным о движении вражеской техники. Их действия помешали планам врага захватить Южноукраинскую АЭС и форсировать Южный Буг и начать наступление на Одессу", - сказал он.

Генерал напомнил, что уже в ноябре Вооруженные силы совместно с другими Силами обороны освободили от российских оккупационных войск Херсон и остальные населенные пункты правобережной части области.

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"В этом немалую роль сыграли новосозданные бригады Сил ТрО и партизанские движения, которые обеспечили безопасность своих регионов: Николаевщины, Одесской области, Кировоградщины и Днепропетровщины. Сегодня, с поступлением заграничной помощи и вооружения наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны. После получения ВСУ стратегического преимущества на Херсонщине, украинская армия создаст предпосылки для общей победы", - добавил Драпатый.

Ситуация возле Херсона: детали

Вооруженные силы Украины уничтожили на Кинбурнской косе российскую РСЗО, артиллерийскую установку и склад с боеприпасами.

Относительно ситуации на Херсонщине, Наталья Гуменюк отметила, что украинские подразделения продолжают "контрбатарейное противодействие", которое является сейчас основным способом боевой работы.

Второй месяц подряд на временно оккупированном левом берегу Херсонской области российские войска болезненно терпят атаки ВСУ и несут потери, не всегда получая их компенсацию.