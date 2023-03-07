ВСУ этот процесс ускоряют, рассказал обозреватель.

Второй месяц подряд на временно оккупированном левом берегу Херсонской области российские войска мучительно терпят атаки ВСУ и несут потери, не всегда получая их компенсацию, так как основные силы РФ отправляются под Бахмут Донецкой области.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко не исключил, что ситуация на левом берегу будет развиваться по сценарию правого, где россияне приняли решение об отходе: "Я не удивлюсь, если по левому берегу командование российских войск будет принимать очередное "не простое решение", но пока об этом рано говорить. Рано, но все к этому идет и ВСУ этот процесс ускоряют, регулярно подгоняя левобережное стадо к правильным выводам".

По его словам, группировка российских войск на левом берегу Херсонской области имеет одну из худших комплектаций во всей зоне боевых действий.

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Коваленко напомнил, что в декабре 2022-го стало очевидным, что ВСУ развернули процесс формирования на этом участке буферной зоны, в которой российским оккупантам было максимально некомфортно находиться:

"Это достигалось посредством оказания регулярного огневого давления на позиции и объекты российских войск посредством превосходства правого берега над левым и большей дальности и точности артиллерии ВСУ. В свою очередь, российские оккупанты могут совершать только террористические атаки на гражданское население".

Как известно, правый берег Херсонской области ВСУ освободили от россиян в начале ноября 2022 года.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 154 830 человек личного состава. Также Россия потеряла в Украине: танков - 3432, боевых бронированных машин - 6714, артиллерийских систем - 2456.

За прошедшие сутки украинские защитники нанесли колоссальные потери россиянам и уничтожили вражеский самолет Су-25, 2 средства противовоздушной обороны врага и радиолокационную станцию оккупантов.