По словам спикера, подрыв водохранилища - это тяжелый технологический процесс, и неизвестно, готовы ли оккупанты к этому.

Если российские оккупанты взорвут дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области, работа украинских защитников несколько усложнится.

Для подрыва россиянам понадобится время и определенная подготовка, сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Это усложнит существенно движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический вред она нанесет", — отметил он.

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По словам спикера, подрыв водохранилища - это тяжелый технологический процесс и неизвестно, готовы ли оккупанты к этому.

"Подрыв любого серьезного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это требуется определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или также делают информационные вбросы - мы будем видеть", - пояснил Череватый.

Он рассказал, что сейчас продолжаются бои на линии Сватово - Кременная в Луганской области. Российские войска перегруппировываются на этом направлении и пытаются контратаковать, в частности в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка. ВСУ отражают эти атаки и наносят потери врагу.

Ситуация на Луганщине

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ ведут наступление на линии Кременная - Сватово Луганской области. До этого аналитики ISW констатировали, что ВСУ достигли больших успехов в направлении Сватово - Кременная Луганской области. Удалось захватить российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что направление Сватово – Кременная плотно заминировано, но ВСУ продвигаются.

7 января Центр национального сопротивления при ССО ВСУ сообщил, что российские оккупанты могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища на Луганщине, чтобы замедлить продвижение наших военных.

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