Украинские защитники в течение последней недели вырыли более 3000 метров окопов и траншей; прорыли около 2,5 тысячи метров противотанкового рва; выложили более 2000 противотанковых мин.

Украинские военные для укрепления государственной границы в течение недели вырыли тысячи километров окопов и установили тысячи мин.

Об этом в Facebook сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, отметив при этом, что украинские защитники в течение последней недели вырыли более 3000 метров окопов и траншей; прорыли около 2,5 тысячи метров противотанкового рва; выложили более 2000 противотанковых мин.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - добавил Наев.

Заявление Наева о контроле на границе

21 сентября 2023 года Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев на фоне решения Беларуси провести военные учения заявил, что Украина усиливает контроль на границе.

"Это, конечно, не создает военной угрозы, но есть определенная опасность. Поэтому мы, в свою очередь, усиливаем бдительность и готовим наши силы к адекватному реагированию. Это обычная военная практика. Мы управляем теми силами, которые есть в составе стабилизационных группировок. Это простая военная арифметика: наших сил должно быть достаточно для того, чтобы нивелировать военную угрозу", - отметил Наев.

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