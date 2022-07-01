Остров Змеиный был для оккупантов важным элементом для контроля северо-западной части Черного моря.

Вооруженные Силы Украины объяснили, почему так важно освобождение острова Змеиный.

Об этом говорится в Telegram-канале ВСУ.

В частности, отмечается, что остров Змеиный был для оккупантов важным элементом для контроля северо-западной части Черного моря.

"После того, как оккупанты захватили наш Крым и вышки "Бойко" они разместили там свой спецназ и морскую пехоту, + РЛС, ПВО, акустические станции. Это дало им возможность создать систему наблюдения с побережья, которая освещала всю обстановку в этой части Черного моря, а именно — надводную, подводную и воздушную. Змеиный одновременно позволял контролировать самый заход к устью Дуная, контролировать наши порты и судоходные пути", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВСУ, деокупация острова означает, что Одесская область не находится под угрозой высадки десанта, и оккупанты не смогут разместить береговые ПКРК, для повышения эффективности применения этих ракет по территории Украины, чтобы сократить реакцию нашей ПВО на них.

Также захватчики не смогут блокировать судоходные пути в этом районе.

"Разблокирует ли это украинские порты? - к сожалению, нет. Вывоз зерна из наших портов требует большого комплекса действий, в частности разминирования и поиска военных тральщиков", - пояснили в ВСУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 июня, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в течение ночи, после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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