Вооруженные Силы Украины объяснили, почему так важно освобождение острова Змеиный.
Об этом говорится в Telegram-канале ВСУ.
В частности, отмечается, что остров Змеиный был для оккупантов важным элементом для контроля северо-западной части Черного моря.
"После того, как оккупанты захватили наш Крым и вышки "Бойко" они разместили там свой спецназ и морскую пехоту, + РЛС, ПВО, акустические станции. Это дало им возможность создать систему наблюдения с побережья, которая освещала всю обстановку в этой части Черного моря, а именно — надводную, подводную и воздушную. Змеиный одновременно позволял контролировать самый заход к устью Дуная, контролировать наши порты и судоходные пути", - говорится в сообщении.
Как отметили в ВСУ, деокупация острова означает, что Одесская область не находится под угрозой высадки десанта, и оккупанты не смогут разместить береговые ПКРК, для повышения эффективности применения этих ракет по территории Украины, чтобы сократить реакцию нашей ПВО на них.
Также захватчики не смогут блокировать судоходные пути в этом районе.
"Разблокирует ли это украинские порты? - к сожалению, нет. Вывоз зерна из наших портов требует большого комплекса действий, в частности разминирования и поиска военных тральщиков", - пояснили в ВСУ.
Как сообщал УНИАН, вчера, 30 июня, в оперативном командовании "Юг" заявили, что в течение ночи, после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.