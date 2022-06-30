Зеленский поблагодарил всех причастных к освобождению острова.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение острова Змеиный от российских оккупантов.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Бесспорно, главное слово сегодня – "Змеиный". Видимо, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл российский корабль. Затем корабль отбыл навсегда, а теперь и остров снова освобожден. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, летчикам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что остров Змеиный – это стратегический пункт, и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море.

"Это еще не гарантирует безопасность, это еще не гарантирует, что враг не вернется. Но это уже значительно ограничивает действия оккупантов. Шаг за шагом мы вытесним их из нашего моря, из нашей земли, из нашего неба", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в оперативном командовании "Пивдень" заявили, что в течение ночи, после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник "спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров". Позже факт освобождения острова подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.