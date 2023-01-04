Было поражено место сосредоточения живой силы и военной техники врага.

В районе Токмака Запорожской области российские оккупанты потеряли около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми в результате ударов Вооруженных сил Украины 3 января.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook касательно оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области.

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"Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", - отметили в Генштабе.

Удары ВСУ по оккупантам в Запорожской области

В своей утренней сводке сегодня, 4 января, Генштаб ВСУ сообщал, что подтверждено было поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области. Было уничтожено два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники различного типа, поражено два пункта дислокации оккупантов, ликвидировано и ранено до 260 российских военнослужащих.

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