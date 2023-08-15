Речь идет о крылатых ракетах, которые разгоняются до 4 000 км/ч.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что силам ПВО ни разу не удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету Х-22. Сбивать их могут только американские комплексы "Patriot".

По его словам, хотя Х-22 является крылатой ракетой, она является сверхзвуковой и летит около 4 000 километров в час. Кроме того, Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что затрудняет их сбивание.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", - заявил Игнат, комментируя последнюю российскую атаку.

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Так, РФ ударила по Донецкой области ракетами такого типа - из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено четыре Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, из которых силы ПВО ликвидировали 16.

"Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбития ракет. Но 16 из 24 - это тоже довольно высокий результат", - подытожил Игнат.

Война в Украине - ракетные атаки врага

Недавно в ГУР предупредили украинцев, что на День Независимости Украины 2023 - 24 августа, агрессивная Россия может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма.

По данным воздушных сил, у российских оккупантов под прицелом не только украинские аэродромы, но и критическая и портовая инфраструктура, промышленные объекты.

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