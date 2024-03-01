Россияне атаковали Украину четырьмя дронами-камикадзе типа "Шахед", также запускали зенитные управляемые ракеты.

Этой ночью российские захватчики атаковали Украину четырьмя дронами-камикадзе типа "Шахед", но украинским силам все удалось уничтожить. Об этом спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона.

"К сожалению, сегодня ночь тоже не обошлась без обстрелов. Это, в частности, зенитные управляемые ракеты, которые запустил противник по Харьковщине и Донецкой области. Четыре таких ракеты были запущены. Далее противник атаковал тоже четырьмя БПЛА типа "Шахед". Все четыре были уничтожены нашими Силами обороны", - сказал Игнат.

Также он добавил, что российские захватчики продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами в разных направлениях.

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При этом, как уточнило Командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и Белгородской области и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов Приморско-Ахтарск, Курск Российской Федерации).

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "Шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", - сказано в сообщении.

Потери России

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили ряды российских захватчиков на 920 солдат. За минувшие сутки поражено 36 артиллерийских систем, 30 боевых бронированных машин и 17 танков.

Кроме того, за прошедшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили сразу три российских бомбардировщика Су-34. Так, 29 февраля ночью Силы обороны сбили один вражеский двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Уже днем стало известно о сбитии еще двух российских самолетов на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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