Уничтожено 3 РСЗО БМ-21 "Град", 2 артсредства, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 средство радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие сутки, 29 февраля, украинская авиация атаковала 10 районов сосредоточения личного состава противника. Как сообщает Генштаб в утренней сводке, Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34.

В то же время ракетные войска поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 2 артсредства, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 средство радиоэлектронной борьбы противника.

При этом захватчики нанесли 3 ракетных и 91 авиационный удар, осуществили 142 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Захватчики также атаковали Украину ударными дронами "Shahed-136/131".

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Кроме того, авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской и Луганской области. Самый массовый обстрел постиг Запорожскую область. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера на фронте произошло 83 боевых столкновения. На Авдеевском направлении враг не успокаивается - только за сутки там было 25 неудачных попыток противника пробить оборону ВСУ. Еще 30 атак было на Новопавловском направлении.

По данным ISW, российские оккупанты продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев. Кроме того, в отчете говорится, что оккупанты продвинулись на запад от Авдеевки. Геолоцированные кадры показывают, что российские войска продвинулись в поля к югу и юго-западу от Степного, а также к северо-западу от Ласточкино.

За последние 13 дней Украина уничтожила 13 российских самолетов. У ВСУ есть оружие, способное доставать их на большом расстоянии, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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