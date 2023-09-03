Система украинской ПВО достаточно подвижна, поэтому враг не может проложить постоянный маршрут для своих ударов и не оставляет попыток найти новые способы, чтобы "попасть по болезненным местам" гражданской инфраструктуры.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала вопрос, фиксируется ли какое-то изменение тактики россиян в воздушных атаках беспилотниками и какие способы испытывает враг, чтобы обойти украинскую систему ПВО.

В эфире телемарафона она отметила, что использование врагом во время сегодняшней массированной атаки южных областей Одесской области именно беспилотников, а не ракет "было предсказуемо".

"Мы понимаем, что они делают акцент на том, что им сейчас доступно. В то же время, продолжая накапливать определенные резервы для будущих атак. Враг пытался попасть по болезненным местам, пораженно припортовую инфраструктуру. Это признак терроризма со стороны врага, потому что они бьют именно по гражданской инфраструктуре, ведь ни одного военного объекта там нет. Они пытались нанести ущерб именно тем мощностям Украины, благодаря которым она держится сейчас как государство", - подчеркнула Гуменюк.

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны рассказала, что россияне продолжают испытывать возможности украинской ПВО, поскольку система противовоздушной обороны достаточно подвижна.

"Понятно, что они (РФ - УНИАН) пытаются изучать систему обороны, систему работы нашей противовоздушной обороны. В то же время, все уже в условиях полномасштабного вторжения, достаточно осведомлены о том, что система противовоздушной обороны это не стационарные конструкции, которые нельзя сдвинуть", - сказала Гуменюк.

Российские захватчики понимают, что не могут проложить постоянный маршрут для своих ударов, поэтому "враг выискивает тактику, которая будет для него максимально эффективной".

"И на этот раз, выпуская дроны с восточного побережья Азовского моря, они пытались проходить вдоль акваторий. Потому что акватории-это тяготение к приглушению звука, на что ориентируются, когда охотятся за "Шахедами". Это уклонение от разоблачения, это попытка использовать русло реки для того, чтобы быть максимально незаметными", - пояснила Гуменюк.

Она акцентировала, что система украинских Сил обороны сплоченно и результативно отработала по вражеским целям во время сегодняшней ночной атаки "Шахедами" по Одесской области.

"Понимая тактику врага, наши силы противовоздушной обороны, вся система Сил обороны Украины, а там были задействованы и пограничники, и нацгвардейцы, и очень много различных элементов в проявлении мобильных огневых групп, сработали достаточно эффективно", - подчеркнула Гуменюк.

Россия обстреливает порты Одесской области

Как сообщал УНИАН, 3 сентября ночью российские захватчики совершили массированную дроновую атаку по югу страны. Несколько волн вражеских ударных дронов атаковали портовую инфраструктуру Одесской области с южного и юго-восточного направления.

Отмечается, что всего были зафиксированы пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые атаковали южные районы Одесской области. Из них 22 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

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