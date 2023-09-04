Ранее произошла определенная активизация грузовых воздушных перевозок по направлению Тегеран-Москва.

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключает, что российские оккупанты получили дополнительную партию "Шахедов".

Об этом она сказала в эфире "Эспрессо", отвечая на вопрос о тенденциях в атаках российских оккупантов по югу Украины. Гуменюк отметила, что дать атак враг выбирает не случайно, - он планирует эти операции, а планирование происходит, исходя из имеющихся сил и средств.

"Мы видели, что перед этими атаками... Им предшествовала определенная активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран-Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии, возможно. И мы видели на этот раз на обломках сбитых, что это действительно следующая партия, она маркировкой отличается", - сказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что россияне, очевидно, экономят ракеты. "Потому что этот запас пополнять не так просто и намного дороже. Они пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - сказала Гуменюк.

На уточнение, откуда российские захватчики запускают "Шахеды", пресс-секретарь отметила, что это происходит с восточного побережья Азовского моря, в Краснодарском крае.

Кроме того, на вопрос, может ли враг вдвое или втрое увеличить количество "Шахедов", Гуменюк отметила: "Мы рассматриваем такую опасность как увеличение атак, в частности с использованием ударных беспилотников. Потому что они и ресурс определенный накопили с поставками из Ирана, и имеют производство, и оно достаточно существенно развивается. При том, что под давлением санкций должно было бы наоборот закрыться".

Война в Украине - атака дронами Shahed 4 сентября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 сентября Россия атаковала юг Одесской области, в частности Килийский и Измаильский районы, применив ударные беспилотники. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура.

Хоть большинство беспилотников и было уничтожено, но разрушениям подверглись складские и производственные здания, сельхозтехники и тому подобное. Кроме того, произошел пожар.

Также известно, что в ходе ночной атаки на Одесскую область дроны упали и взорвались на территории Румынии. Хотя Минобороны этой страны опровергло информацию о падении российских беспилотников на их территории, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отрицать этот факт бессмысленно, ведь есть фото и видео доказательства.

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