Плетенчук отметил, что морская компонента российских атак не является основной.

Достижение перемирия на море должно было бы означать прекращение ударов по портовой инфраструктуре Украины со стороны российских оккупантов. Такое заявление сделал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться не трудно, но в любом случае надо читать конечный документ, тогда можно будет делать уже какие-то выводы", – подчеркнул он в комментарии "Радио Свобода".

Плетенчук отметил, что морская компонента российских атак не является основной. Носители "Калибров" в Черном море за последние три месяца Россия использовала трижды. По словам спикера ВМС ВСУ, назвать те применения удачными трудно.

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"Остальные применения – это с территории временно оккупированного Крыма. Если брать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" – пуски происходят с территории Крыма, то есть суши. Если брать пуски "Шахедов" – это так же мыс Чауда, Крым; Приморско-Ахтарск, РФ. Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но является ли это морской компонентой или нет? Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью составляющей перемирия на море?", – резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Перемирие на море

Агентство Reuters писало, что во время переговоров, которые уже состоялись между РФ и США в Саудовской Аравии, Штаты должны были требовать от россиян прекращения огня в Черном море для достижения свободного судоходства. При этом, по данным агентства, США надеются достичь широкого прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, намереваясь заключить соглашение о перемирии до 20 апреля.

Ранее капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что перемирие на море в начале должно было бы включать в себя прекращение огня как в акватории Черного моря, так и водах Азовского моря.

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