Достижение перемирия на море должно было бы означать прекращение ударов по портовой инфраструктуре Украины со стороны российских оккупантов. Такое заявление сделал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
"Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться не трудно, но в любом случае надо читать конечный документ, тогда можно будет делать уже какие-то выводы", – подчеркнул он в комментарии "Радио Свобода".
Плетенчук отметил, что морская компонента российских атак не является основной. Носители "Калибров" в Черном море за последние три месяца Россия использовала трижды. По словам спикера ВМС ВСУ, назвать те применения удачными трудно.
"Остальные применения – это с территории временно оккупированного Крыма. Если брать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" – пуски происходят с территории Крыма, то есть суши. Если брать пуски "Шахедов" – это так же мыс Чауда, Крым; Приморско-Ахтарск, РФ. Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но является ли это морской компонентой или нет? Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью составляющей перемирия на море?", – резюмировал Дмитрий Плетенчук.
Перемирие на море
Агентство Reuters писало, что во время переговоров, которые уже состоялись между РФ и США в Саудовской Аравии, Штаты должны были требовать от россиян прекращения огня в Черном море для достижения свободного судоходства. При этом, по данным агентства, США надеются достичь широкого прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, намереваясь заключить соглашение о перемирии до 20 апреля.
Ранее капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что перемирие на море в начале должно было бы включать в себя прекращение огня как в акватории Черного моря, так и водах Азовского моря.