Украине нужна безопасность судоходства и морской инфраструктуры.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал, что должно включать прекращение огня или перемирие в акватории Черного и Азовского морей на начальном этапе.

В эфире телемарафона он отметил, что российские корабли и так находятся в портах, но вражеские ракеты стреляют и по Одессе, и по Николаеву. Поэтому первая задача, которую нужно решить – это обеспечение безопасности судоходства.

"С "Очакова", с "Южного", со всех портов, которые находятся под нашим контролем. То есть обеспечение того, чтобы не было угроз с воздуха. Второе – чтобы не было диверсантов. Третье – чтобы не было морских мин. Это даст возможность нам нарастить наше судоходство, думаю, точно более 100 миллионов тонн в год, как раз из этих портов", – акцентировал Рыженко.

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Это касается нанесения ударов Россией из временно оккупированного Крыма по югу Украины и по портам.

"Просто ракеты, которые стоят на севере Крыма, не должны стрелять. То же самое касается беспилотных систем, которые сотнями заходят из оккупированного Крыма и других регионов. Кораблей сейчас немного и основное – как раз удары с воздуха. Первое – судоходство, второе – удары по морской инфраструктуре с воздуха. Это основные элементы, которые могут составить архитектуру системы морской безопасности для нас на начальный период", – продолжил он.

Россия способна наносить ракетные удары фактически по любой портовой инфраструктуре юга Украины с временно оккупированного Крымского полуострова. Они продолжают бить по гражданским судам, которые заходят в украинские порты. Таким образом, РФ фактически принуждает и запугивает гражданских судовладельцев, чтобы они такие суда в Украину не направляли.

"Чтобы бизнес с Украиной не вели, чтобы наша экономика не имела возможности пополнять бюджет и оказывать сопротивление агрессору", – отметил Рыженко.

По мнению капитана 1-го ранга запаса, в ближайшее время ситуация в Черном море военным путем никак не изменится. Потому что 80% побережья находится под контролем врага, а хуже всего то, что под контролем противника находится Крым.

"И это может очень серьезно влиять на архитектуру нашей морской безопасности на послевоенный период. Потому что морская торговля, экономика, добыча полезных ископаемых может быть очень важна для Украины", – добавил он.

Благодаря развитию морских беспилотных систем, Украина заставила противника, отойти с главной базы, не выходить в море и ограничить деятельность.

"Но, то что противнику на первом этапе войны удалось захватить морское побережье, пока военным путем мы решить эту задачу не можем", – констатировал Рыженко.

Черное море и удары по морской инфраструктуре Украины

Россия наносит удары по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности мира. Так, 11 марта от российского удара баллистикой по Одесскому морскому торговому порту погибли четыре члена экипажа иностранного судна, которое в момент атаки загружало пшеницу для экспорта.

В то же время в Военно-морских силах говорят, что контроля над западной частью Черного моря Украина достигла в 2023-2024 годах. Российские оккупанты базируются в Новороссийске, а на территории временно оккупированного Крыма есть ракетные системы типа "Искандер-М". Кроме того, с полуострова и собственных территорий Россия запускает по Украине ракеты и ударные дроны.

Часть Черного моря превратилась в "серую" зону, поскольку там все еще сохраняется активность вражеской авиации.

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