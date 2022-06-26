Выставка откроется завтра, 27 июня.

В понедельник, 27 июня, в г. Варшава (Польша) состоится открытие выставки российской техники, уничтоженной Силами обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что это первая выставка за пределами Украины российской военной техники, уничтоженной или захваченной Силами обороны Украины во время отпора вооруженной агрессии России.

На выставке будут представлены:

- основной боевой танк российской армии – Т72Б (уничтожен Силами обороны Украины во время боя 31 марта 2022 года возле с. Дмитровка Бучанского района, в пригороде Киева);

- 152-мм САУ "Мста-С" (повреждена артиллерией ВСУ на Сумщине; в артиллерийских дуэлях с этой САУ принимают участие, в частности, польские САУ "Краб");

- образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч" (разрушительное неизбирательное оружие, используемое российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, что является военным преступлением).

Экспозиция откроется в историческом центре польской столицы – на Замковой площади.

Организаторы выставки: Министерство обороны Украины и канцелярия премьер-министра Республики Польша.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили: личного состава - около 34 850, танков ‒ 1 532, боевых бронированных машин ‒ 3 659, артиллерийских систем – 764, РСЗО - 243, средства ПВО - 99, самолет – 217, вертолетов – 184, БПЛА оперативно-тактического уровня - 630, крылатые ракеты - 139, корабли/катера - 14, автомобильной техники и автоцистерн - 2 564, специальная техника - 60.

Вас также могут заинтересовать новости: