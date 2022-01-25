В составе груза - современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

В Украину прибыл третий самолет от правительства США в рамках военной помощи.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Сейчас партию встречают коллеги из Минобороны и Посольства США в международном аэропорту "Борисполь". В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, недавно США выделили дополнительно 200 млн долл. на военную помощь Украине.

22 января в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой президентом Джо Байденом. Этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта.

23 января прибыла вторая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки - оборонительное оружие весом более 80 тонн.

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