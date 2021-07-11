Страна-агрессор применяет инструменты "мягкой силы".

Российская Федерация использует специально созданные социокультурные фонды и центры для влияния на население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве заявили, что одним из инструментов "мягкой силы" российской оккупационной администрации является фонд "Русский мир".

"По информации ГУР МО Украины, председателем попечительского совета фонда назначили заместителя руководителя Администрации президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрия Козака. Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

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Там также заявили, что основные усилия "гуманитарные подразделения" РФ направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения в ОРДЛО. Речь идет о следующем:

искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения;

внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях;

насаждение искаженных исторических фактов по истории региона;

дальнейшее ментальное сближение жителей ОРДЛО с населением РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее российская сторона в ТКГ заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных еще летом 2020 года.

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Автор: Юрий Годован