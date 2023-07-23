РФ не информирует Международный комитет Красного Креста об удержании людей в плену.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, почему не озвучивается статистика по военных ВСУ, попавших в плен.

"Мы не комментируем цифры ни украинских военнопленных, ни тех, которые находятся в руках оккупантов, ни рашистов, которые находятся в украинском плену. Потому, что идет подготовка к следующим обменам, продолжается переговорный процесс и это чувствительная информация, которая может повлиять на этот процесс. А также потому, что государство-агрессор часто пренебрегает и не выполняет нормы международного права", - пояснил он.

По словам представителя ГУР, страна-агрессор даже не информирует Международный комитет Красного Креста о факте пребывания человека в плену.

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"О ком-то дают сведения, о ком-то не дают, о ком-то дают с большим опозданием. Украинские военнопленные находятся в разных местах, в том числе и во временно оккупированных территориях и на территории РФ также", - добавил Юсов.

Он рассказал, что Украина собирает всю информацию о нарушении прав военнопленных - о недостаточном медицинском обслуживании, проблемах с питанием, а также других средствах воздействия, которые применяются против украинских военных.

Украинские военнопленные

По последним данным, Украина смогла вернуть из плена РФ 2526 граждан.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что РФ отказывается увольнять украинских военных и гражданских, которые попали в плен в период 2014-2022 годов.

Недавно женщины, которых российские оккупанты незаконно удерживали, рассказали о пережитом во время незаконного задержания в Херсоне, в частности об условиях содержания, допросах и пытках.

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