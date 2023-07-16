Также это направлено на деморализацию украинских защитников и их родственников.

Российская Федерация активизировала использование пленных украинских военнослужащих для своей пропаганды.

"В последние дни значительно усилилась работа российских пропагандистов. Особое внимание они уделяют видео и фотоматериалам с пленными воинами Сил обороны Украины. За последнюю неделю зафиксировано более 4800 таких сообщений. В отдельные дни россияне продуцировали более 870 сообщений через более 1300 различных источников", – сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

По мнению специалистов Страткома, в подавляющем большинстве эта информация является фейком, ориентированным на внутреннего потребителя. Вероятно, таким образом путинский режим пытается "разбавить" мысли о неудачах оккупационной армии на фронте. Кроме того, это может быть направлено на деморализацию украинских защитников и их родственников.

Видео дня

"Массовое появление материалов с пленными защитниками Родины - это активизация одного из направлений информационной войны РФ против Украины. Это не повышение количества лиц, попавших в плен – это именно повышение количества производимых российской пропагандой материалов влияния", – добавляется в сообщении.

Украинские военнопленные

По состоянию на июнь из плена РФ удалось вернуть 2526 граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский убежден, что с наибольшей вероятностью вернуть всех военных и гражданских из российского плена удастся в случае выполнения украинской формулы мира.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает, что Российская Федерация отказывается освобождать украинских военных и гражданских, которые попали в плен во время антитеррористической операции и операции Объединенных сил в период 2014-2022 годов.

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