Украинцам запретили снимать дороги и объекты общего назначения / фото REUTERS
В связи с полномасштабным нападением России в Украине водителям автомобилей и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы.
Об этом со ссылкой на Управление по связям с общественностью ВСУ сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
Во всех регионах страны запрещено фотографировать и снимать дороги общего пользования, объекты общего назначения, инфраструктуры, блокпостов, укреплений.
Также нельзя снимать расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей сил обороны.