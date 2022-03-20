Запрет действует во всех регионах страны.

В связи с полномасштабным нападением России в Украине водителям автомобилей и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы.

Об этом со ссылкой на Управление по связям с общественностью ВСУ сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

Во всех регионах страны запрещено фотографировать и снимать дороги общего пользования, объекты общего назначения, инфраструктуры, блокпостов, укреплений.

Также нельзя снимать расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей сил обороны.

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