На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий мобилизации.

Российская Федерация проводит скрытую мобилизацию в разных федеральных округах для отправки на войну в Украину.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти на всех направлениях. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой.

"Для восполнения потерь личного состава подразделений российской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако, население перечисленных регионов не имеет желания участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", - говорится в сообщении.

"Одновременно российскими пропагандистами начата подготовка населения Российской Федерации к длительной войне. Официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия в поддержку войны в Украине", - сказано в сообщении.

Также на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий мобилизации.

"Руководством учебных заведений (техникумов, институтов) осуществлены вызовы студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодня подавляющее большинство личного состава 1-го армейского корпуса - это мобилизованное население временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В то же время, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое, большинство мобилизованных не имеет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Кроме того, экипировка призванных оккупантами является устаревшей. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники.

Также оккупанты начали замену воинских подразделений на подразделения росгвардии и полиции в городе Херсон.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты на временно оккупированной территории Донецкой области объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.