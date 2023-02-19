У Зеленского довольны ходом кампании по набору "Гвардии наступления".

Недавно запущенная в Украине кампания добровольной мобилизации дала "хорошие результаты". Об этом в комментарии изданию The Times рассказал неназванный собеседник из Офиса президента Украины.

Общаясь с корреспондентом издания, руководитель ОП Андрей Ермак признал, что количество живой силы у противника само по себе является проблемой, несмотря на низкий уровень дисциплины у россиян

Вынуждено реагируя на рост численности вражеских войск, власти решили запустить программу добровольной вербовки солдат параллельно с обычной мобилизацией. По словам одного из собеседников, имя которого издание не называет, такая "добровольная мобилизация" продемонстрировала "хорошие результаты".

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Также в ОП похвастались, что в Украину по-прежнему прибывают добровольцы из других стран, готовые воевать.

Добровольческая "Гвардия наступления"

В начале февраля Министерство внутренних дел анонсировало создание штурмовых бригад "Гвардии наступления". Эти формирования планируют задействовать при освобождении Луганска, Донецка и Крыма.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, необходимость формирования при МВД штурмовых бригад продиктована особенностью украинской стратегии. В ходе будущего наступления ВСУ будут прорывать фронт и развивать оперативный успех, а штурмовые бригады – зачищать населенные пункты.

При этом власти рапортуют о рекордном количестве добровольцев, желающих вступить в "Гвардию наступления". Их оказалось так много, что после формирования изначально запланированных бригад будут создавать дополнительные.

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