Эксперт рассказал, какие технологические решения могут быть внедрены, чтобы военные могли находиться на расстоянии в блиндажах и управлять боем с помощью автоматизированных систем.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что в Украине рассматриваются сценарии, согласно которым, не каждый участок фронта можно будет прикрывать людьми.

"Сейчас рассматривается сценарий не только, чтобы сложилось у людей впечатление, что задача привлечь как можно больше людей и использовать российские какие-то практики... Нет, это в Украине невозможно. Задача сделать так, чтобы у нас отдельные участки теперь технологически прикрывали дроны, автоматизированные системы, чтобы военные были, но находились в блиндаже, который защищен на расстоянии", - отметил Мусиенко в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона.

Он отметил, что техническая революция, которая происходит, даст определенный толчок, что Украине "не будет настолько критично каждый участок фронта закрывать непосредственно людьми".

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"Они будут нужны, но несколько для других целей", - сказал Мусиенко.

Эксперт отметил, что нужно, чтобы мобилизация продолжалась. Ранее в Украине не было общей мобилизации во время АТО, а была частичная. Он считает, что изменения об электронном кабинете надо было принять раньше.

"Война, которая уже переходит в третий год - большая полномасштабная война продемонстрировала, что где-то эта система была несовершенна. Это абсолютный факт. Определенные ее нормы не соответствовали требованиям времени", - сказал эксперт.

Также он сказал, что для демобилизации военных, которые давно воюют на фронте, надо пополнять силы новыми военнослужащими.

"Война продолжается. Кто-то, к сожалению, погибает. Кто-то получает ранения, которые не дают возможность продолжать службу, по крайней мере на передовой, а дают возможность продолжать где-то в тылу. Люди увольняются, потому что достигают возрастных ограничений. Люди увольняются, потому что состояние здоровья. Люди увольняются по семейным обстоятельствам. Я перечислил три условия, при которых военнослужащий может уволиться. И к ним можно добавить со временем пребывания за 36 месяцев службы - демобилизация", - сказал Мусиенко.

Поэтому, он отметил, нужно пополнять личный состав новыми военнослужащими.

Технологические достижения Украины в войне

Как сообщал УНИАН, в начале года стало известно, что Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля". Это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы. Она помогает военным дистанционно уничтожать врага. Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

В то же время, на фронте Вооруженные силы Украины уже применяют сотни наземных роботизированных комплексов, что тоже помогает сохранять жизни военнослужащих. Ожидается, что до конца 2024 года можно будет увидеть реальную системную работу наземных роботизированных комплексов.

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