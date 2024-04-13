Ожидается, что к концу 2024 года можно будет увидеть реальную системную работу наземных роботизированных комплексов.

На фронте Вооруженные силы Украины уже применяют сотни наземных роботизированных комплексов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Вадим Сухаревский сказал журналистам. В частности, он рассказал о разработке наземных дронов в Украине. По его словам, на сегодня сформулирована четкая стандартизация наземных дронов, и введены в подразделениях беспилотных систем штатные подразделения наземных роботизированных комплексов.

"Мы сейчас не говорим о том, что мы за месяц обеспечим все Вооруженные силы Украины на 100% наземными дронами. Есть ряд причин. И первая из них, что людей надо научить, надо сформировать эффективную тактику применения этих дронов. Она уже нарабатывается, потому что есть много подразделений, которые являются передовыми в этом моменте. И эта тактика анализируется. Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов в том числе", - подчеркнул Сухаревский.

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Он сказал, что на фронте украинские защитники уже применяют сотни роботизированных комплексов. Их классификация четкая: это огневая поддержка, логистика, минирование, камикадзе, и есть широкий спектр применения. "Сейчас наша основная задача как Генерального штаба и производителей - это масштабировать и наращивать качество", - сказал Сухаревский.

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Как сообщал УНИАН, в марте вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, и через несколько месяцев они будут на поле боя.

Федоров отметил, что Brave1 испытал на полигоне более 50 комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

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