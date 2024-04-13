На фронте Вооруженные силы Украины уже применяют сотни наземных роботизированных комплексов.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Вадим Сухаревский сказал журналистам. В частности, он рассказал о разработке наземных дронов в Украине. По его словам, на сегодня сформулирована четкая стандартизация наземных дронов, и введены в подразделениях беспилотных систем штатные подразделения наземных роботизированных комплексов.
"Мы сейчас не говорим о том, что мы за месяц обеспечим все Вооруженные силы Украины на 100% наземными дронами. Есть ряд причин. И первая из них, что людей надо научить, надо сформировать эффективную тактику применения этих дронов. Она уже нарабатывается, потому что есть много подразделений, которые являются передовыми в этом моменте. И эта тактика анализируется. Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов в том числе", - подчеркнул Сухаревский.
Он сказал, что на фронте украинские защитники уже применяют сотни роботизированных комплексов. Их классификация четкая: это огневая поддержка, логистика, минирование, камикадзе, и есть широкий спектр применения. "Сейчас наша основная задача как Генерального штаба и производителей - это масштабировать и наращивать качество", - сказал Сухаревский.
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Как сообщал УНИАН, в марте вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, и через несколько месяцев они будут на поле боя.
Федоров отметил, что Brave1 испытал на полигоне более 50 комплексов. Испытания проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.