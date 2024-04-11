Скорее всего,оба изготовленных образца были успешно уничтожены в первом же бою.

В конце марта враг на Авдеевском направлении пытался применить новые наземные роботизированные платформы, которые были вооружены автоматическими гранатометами АГС-17, но они были уничтожены FPV-дронами ВСУ. Этот случай можно считать первым качественно задокументированным эпизодом, когда весь бой прошел исключительно с использованием только дронов с обеих сторон. Издание Defence Express проанализировало доступную информацию о самих российских наземных дронах, и оценило, какую угрозу они могут представлять для ВСУ.

Прежде всего, отмечают эксперты, "НРТК "Курьер" (наземный робототехнический комплекс) является результатом работы российской группы "энтузиастов", то есть это не государственная разработка.

"По сути он представляет собой небольшую, 1,4 на 1,2 метра, гусеничную платформу с электродвигателями и управлением через радиоканал общим весом 250 кг. В виде вооружения применен АГС-17, но задекларирована возможность установки пулеметов, гранатометов, использования в качестве укладчика мин или комплекса РЭБ", - отмечают эксперты.

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Отмечается, что использование АГС связано с примитивностью наведения, которое возможно без использования дополнительных оптико-прицельных станций, которые необходимы для точной стрельбы. Из такого оружия оператор дрона может вести огонь на основе таблиц для стрельбы, и в этом случае ему достаточно лишь обзорной камеры и точных координат.

"При максимальном упрощении отпадает даже необходимость дистанционного управления, потому что его заранее можно установить на необходимый угол из расчета на ту огневую позицию, которую он должен занять", - указывают эксперты.

При этом корректировать огонь придется перемещением самой платформы, что негативно будет влиять на точность. Но для отвлекающего огня враг может считать этого достаточным.

В то же время, говорят в Defence Express, внимание следует обратить на возможность использования врагом таких платформ в роли минера, а также передвижного комплекса РЭБ.

Также для ориентирования на местности "НРТК "Курьер" оснащен курсовой и поворотной обзорной камерой. Дальность связи определена в пределах от 3 до 10 км, но этот параметр очень сильно зависит от рельефа местности, препятствий и подъема антенны оператора, а также возможности применения ретрансляторов.

Кроме того, добавляют эксперты, заявленная скорость в 35 км/ч на практике будет значительно меньше из-за сложности управления, а время работы в 12-72 часов крайне сомнительно, за исключением ситуации, когда дрон отправляют в "спящий режим".

"Также следует отметить, что возможность продвижения врагом именно этой разработки может быть нивелирована тем, что, скорее всего, оба изготовленных образца и были успешно уничтожены в первом же бою. Об этом говорят номера, которые были на двух уничтоженных "НРТК "Курьер", которые совпадают с номерами продемонстрированных врагом на полигоне", - заключают в Defence Express.

ВСУ разбили взвод мини-танков россиян

Как писало издание Forbes, Россия отправила на штурм позиций ВСУ новые роботизированные мини-танки с гранатометами АГС-17. Бои велись в районе села Бердичи, к западу от руин Авдеевки на востоке Украины.

Тогда россияне заявили об ошеломляющем успехе, однако издание отмечало, что оккупанты врут. На самом деле по крайней мере два из пяти-шести российских роботизированных танков были обездвижены, а затем взорваны. Впечатляющую работу провела 47-я механизированная бригада ВСУ.

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