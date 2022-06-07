Оккупанту недавно исполнилось 20 лет.

Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен российского снайпера, который, как оказалось, родился на Житомирщине.

Фото документов пленного оккупанта опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций.

В российском паспорте военного Гербовника Максима Игоревича указано, что он родился в селе Повч Лугинского района Житомирской области. Оккупанту недавно исполнилось 20 лет.

Стоит отметить, что украинская бригада, которая поймала вражеского снайпера, также из Житомира.

"Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины поймали орковского снайпера. И каково же было их удивление, когда они узнали, что это их земляк из Житомирщины", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что следователи идентифицировали русского снайпера, убившего мирного украинца на Киевщине. Захватчик не позволял односельчанам забрать тело погибшего, а затем приказал похоронить его в условленном месте.

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