Она будет включать в себя сразу четыре ключевых потребности.

В 2023 году Кабмин планирует утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мероприятий по ее реализации.

Новая программа будет направлена на помощь ветеранам войны, рассказал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, она будет включать в себя четыре ключевых потребности. Среди них: экономическая независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

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"Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в частности через компенсацию процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система бесплатной психологической помощи ветеранам", - заявил Шмигаль.

Ожидается, что план по новой стратегии будет реализован уже в этом году. Ветеранам также предоставят возможность развивать военную карьеру.

"Все это должно быть реализовано уже в этом году. Наши ветераны - это наша гордость. И государство будет создавать для них лучшие возможности", - подчеркнул премьер.

Украинские ветераны

Как ранее сообщал УНИАН, ветераны с инвалидностью, полученной в результате войны, получать дополнительные ежемесячные выплаты в размере 4 тыс. грн в течение 4 месяцев.

Кроме того, члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса.

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