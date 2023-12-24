Сейчас "волонтеры" собирают подписи за выдвижение международного преступника в президенты.

На временно оккупированной территории Херсонщины открыли "избирательный штаб Владимира Путина".

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что в Кремле продолжают играть в шоу под названием "выборы", которое руководствуется пропагандистской задачей - продемонстрировать поддержку путинского нацизма со стороны рядового россиянина.

В то же время, как отметили в ЦНС, на временно оккупированных территориях этот фарс направлен на демонстрацию "легальности" оккупации путем явки местных жителей. Однако этой явки нет, поэтому россияне в очередной раз растянули "выборы" на три дня и разрешили голосовать по "месту жительства".

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"В рамках подготовки к имитации волеизъявления на левом берегу Херсонщины враг создал "избирательный штаб Владимира Путина", который должен руководить действиями "волонтеров" из РФ. Последних свозят в регион для фальсификаций и массовки. Сейчас "волонтеры" собирают подписи за выдвижение международного преступника в президенты. Подписи собирают в окружении вооруженных оккупантов, в том числе и среди военнослужащих ВС РФ", - заявили в центре нацсопротивления.

На временно оккупированных территориях растет недовольство из-за РФ

На временно оккупированных россиянами территориях (ТОТ) востока Украины растет недовольство среди местного населения. На протяжении месяцев российско-оккупационные власти не в состоянии улучшить социально-экономическую ситуацию на ТОТ. В частности, в центре нацсопротивления назвали лишь некоторые из множества факторов, которые вызвали рост недовольства среди местного населения.

Также российские захватчики решили создать "добровольческий батальон" под названием "Донецк". На самом деле это отряд наемников-контрактников. И жителей временно оккупированного Донецка в батальоне не будет.

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