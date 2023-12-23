В течение месяцев российско-оккупационные власти не в состоянии улучшить социально-экономическую ситуацию на Востоке Украины.

На временно оккупированных россиянами территориях (ВОТ) Востока Украины растет недовольство среди местного населения. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в течение месяцев российско-оккупационные власти не в состоянии улучшить социально-экономическую ситуацию на ВОТ. В частности, в центре назвали лишь некоторые из множества факторов, которые вызвали рост недовольства среди местного населения:

тотальная безработица, которая обусловлена прибытием на ВОТ трудовых мигрантов из стран Центральной Азии;

постоянные перебои системы централизованного отопления;

отсутствие нормального медицинского обеспечения;

нежелание оккупационных властей выплачивать социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста.

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"Следовательно, задекларированная российской стороной улучшенная жизнь на ВОТ так и осталась не реализованной, поскольку оккупанты не имели и не имеют целью улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях", - констатируют в ЦНС.

Там призывают местное население передавать определенными каналами связи краткую и актуальную информацию о размещении и передвижении противника для его дальнейшего уничтожения Силами обороны Украины.

Ситуация на временно оккупированных территориях - последние новости

На днях в оккупированной Макеевке вспыхнул пожар, часть городов Донетчины осталась без газа. Гауляйтер города Владислав Ключаров заявил о "факельном горении газопроводной трубы".

Ранее УНИАН сообщал, что на оккупированной Херсонщине россияне проводят ночные обыски и аресты. Как отметили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины, паранойя и страх российских захватчиков в области порождают очередные проявления террора против местного населения.

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