Примечательно, что на самом деле это не добровольческий батальон, а отряд наемников-контрактников.

Российские захватчики решили создать "добровольческий батальйон" под названием "Донецк". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на самом деле это отряд наемников-контрактников. И жителей временно оккупированного Донецка в батальйоне не будет.

"Конечно, что жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае. Подчиняется этот батальон "казацкой бригаде "Терек", которая не имеет никакого отношения к (украинским) казакам. Кремль в очередной раз использует "казачество" для порочения истории Украины, чтобы провести аналогии с (украинским) казачеством", – отметили в ЦНС.

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Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Российские захватчики решили устроить праздник на костях во временно оккупированном Мариуполе. Оккупанты не придумали ничего лучше, чем установить новогоднюю елку возле Драмтеатра, где российская армия убила сотни мирных жителей в марте 2022 года.

Тем временем на оккупированной Херсонщине россияне врываются в дома местных и проводят ночные обыски. Однако рысканием по личным вещам все не ограничивается, захватчики арестовывают украинцев и отвозят их на допросы в пыточные.

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