Ранее россияне утверждали, что Украина остановила работы по обустройству украинско-российской границы.

Государственная пограничная служба отрицает заявление российских пограничников о якобы прекращении работ по укреплению границы с РФ в рамках проекта "Стена" или "Европейский вал".

Об этом РБК-Украина заявил спикер службы Андрей Демченко.

Россиянам в ГНСУ посоветовали беспокоиться об обустройстве границы со своей стороны, а не волноваться о делах соседнего государства.

"Государственная пограничная служба Украины советует российской стороне больше акцентировать на надежной охране своего участка границы, а не беспокоиться о том, как происходит надлежащее обустройство границы со страной-агрессором. Работы в рамках инженерного обустройства границы продолжаются", – заявил он.

Демченко напомнил, что в рамках проекта речь идет не только о создании противотранспортного рва или металлического заграждения, но и установке технических средств наблюдения.

Что сказали в России

Глава российских пограничников Владимир Кулишов в интервью изданию РИА Новости утверждал, что с их стороны работы по реализации "Стены" были незаметны.

Читайте такжеРоссия отказывается продлить мандат ОБСЕ на границе с Украиной – журналист"В прошлом году украинская сторона активных строительных работ не проводила, что, вероятнее всего, связано с недостаточным финансированием проекта", – сказал Кулешов.

Судьба проекта

5 мая в комментарии журналистам председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что сейчас продолжается обустройство границы с Российской Федерацией. При этом проекта "Стена" нет. Он добавил, что в его представлении "Стена" должна обеспечивать 100% контроль за линией границы.

"Именно такое инженерное обустройство мы и проводим. Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор", - отметил глава ГПСУ.

В июне 2020 года украинские пограничники предложение к правительству о выделении еще 4,5 млрд гривень обосновали значительным сокращением объема финансирования проекта.

Читайте такжеБоевики на Донбассе ранили украинского бойцаНа строительство “Стены” в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее чем половину от запланированных. К тому же, пограничники ссылались на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.

В 2015 году глава ГНСУ Виктор Назаренко сообщил, что в течение 2014-2016 годов на проект обустройства госграницы "Стена” планируют потратить 8,362 млрд грн. Стоимость обустройства 1 километра государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн.

Проект "Стена" — оборонительный пограничный мур вдоль суходольной границы Украины и Российской Федерации. Запланированный конец строительства – 2025 год, по состоянию на конец мая 2020 года его готовность оценивали на 40%.

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Автор: Яна Ставская