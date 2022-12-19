У захватчика осталась вдова и трое детей.

Украинские воины продолжают "минусовать" российских оккупантов. На этот раз в Украине ликвидировали захватчика, готового "драться за пельмени".

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ВСУ ликвидировали 36-летнего Никиту Котенева из Кирово-Чепецка. Ранее оккупант учился в кадетском классе, а затем проходил обучение в московском высшем командном училище, но, очевидно, не доучился.

Котенев ушел на войну добровольцем, а 3 октября 2022 года его ликвидировали. У Котенева осталась вдова и трое детей, а также много странных фотографий. На одной из них оккупант позирует с табличкой "Готов драться за пельмени".

Видео дня

Война в Украине: как ВСУ уничтожают "вторую армию мира"

Количество ликвидированных врагов составляет 98 800 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Общие потери России в войне с Украиной за сутки выросли еще на 520 захватчиков.

29 ноября арезидент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Россия до конца года потеряет убитыми 100 000 своих военнослужащих.

Также в Генштабе отмечали, что Россия стремительно теряет боевые единицы в своем авиационном парке.

Кроме того, сообщалось о существенные потери оккупантов на флоте. Черноморский флот потерял немало боевого состава.

Вас также могут заинтересовать новости: