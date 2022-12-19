Оккупантам дали навигационные карты 60-х годов.

Российских оккупантов не подготовили к наступлению на Украину 24 февраля. Россиянам приходилось искать в Сети инструкцию по использованию отдельных видов оружия.

В статье New York Times говорится, что 155-ую бригаду морской пехоты ВС РФ вооружили старым оружием, в том числе автоматами Калашникова 1970-х годов. В связи с этим россияне искали в Интернете информацию, как ими правильно пользоваться.

Кроме того, у оккупантов были старые навигационные карты, в том числе и с 1960-х годов. Также военное руководство рассчитывало на беспрепятственный марш по Украине, поэтому офицерам было приказали взять с собой парадную форму и медали для парадов в Киеве.

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Вторжение в Украину было связано со многими стратегическими просчетами командования. Помимо этого, у россиян были серьезные логистические проблемы, у них не было достаточного количества продовольствия, необходимых медицинских препаратов и раций.

Война России против Украины - что известно

24 февраля 2022 года россияне без объявления войны напали на украинские города. Украинцы проснулись от взрывов бомб, которые оккупанты сбрасывали с самолетов.

Захватчикам удалось подойти к Киеву примерно на 20 километров, но на этом их успехи в войне закончились. Украинцы дали жетский отпор россиянам и заставили их отойти от столицы. Позже оккупантов удалось выгнать и из других насленных пунктов, в том числе и Херсона.

17 декабря стало известно, что россияне планировали дойти до Киева за 18 часов. Они не ожидали, что получат жесткий отпор.

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