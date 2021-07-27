На Донбассе уже ровно год действует режим прекращения огня. Украинская делегация для участия в ТКГ 27 июля 2021 года подытожила положительные достижения "тишины".

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что за год действия режима "тишины" на Донбассе вдвое уменьшилось количество смертей украинских военных и втрое уменьшилось количество обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ.

"Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В ТКГ отметили, что именно благодаря тому, что Украина придерживается слова, стал возможен саммит Крымской платформы. Ведь за год наша страна построила репутацию ответственного государства.

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"Все это было оплачено высокой ценой. Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой воинский долг", – сказали в ТКГ.

Режим "тишины" на Донбассе

22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию об установлении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения с 27 июля 2020 года.

Но боевики почти ежедневно открывают огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Более того, оккупанты даже обстреливают жилые районы и дома.

Отмечается, что с 27 июля 2019 года до 26 июля 2020 года вооруженные формирования РФ 4 тыс. 257 раз совершали обстрелы, 88 украинских военнослужащих погибли, 494 – получили ранения.

За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1 тыс. 995 обстрелов, погибли 45 военнослужащих, 163 - получили ранения (данные штаба ООС).

Автор: Константин Гончаров