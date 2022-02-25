Иванков расположен на половине пути от границы до Киева.

Российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле пгт Иванков.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ.

"В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подрвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванков расположен на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на столицу через Вышгород.

Напомним, 24 февраля Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, атакован ряд городов.

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