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Российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле пгт Иванков.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Генштабе ВСУ.
"В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подрвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Иванков расположен на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на столицу через Вышгород.
Напомним, 24 февраля Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, атакован ряд городов.