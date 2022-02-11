Советник президента США по национальной безопасности сказал, что граждане США должны покинуть Украину в течение 48 часов.

Россия сосредоточила достаточно сил для масштабной военной операции против Украины и может начать ее в любой день.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишут Reuters и CNN.

Он призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов.

"Любой гражданин США в Украине должен покинуть страну как можно быстрее и в любом случае в ближайшие 24-48 часов. Мы, очевидно, не можем предсказать будущее, мы не знаем точно, что произойдет. Но сейчас риск достаточно высок, а угроза настолько срочная, что этого требует благоразумие", - сказал Салливан.

Салливан предупредил американцев, что если они останутся в Украине, то нарвутся на риск, что потом не будет никакой возможности для выезда и не будет никакой перспективы, что США будут осуществлять эвакуацию с помощью военных, если произойдет российское вторжение.

По его словам, президент США не пойдет на риск отправки американских солдат в "зону войны" для эвакуации американцев.

Также он объяснил, как может выглядеть российское нападение на Украину.

"Российская атака может начаться в любой день и, вероятно, начнется с воздушного нападения и ракетных обстрелов, которые, очевидно, могут убить мирных жителей независимо от их национальности. Дальнейшее наземное вторжение, очевидно, будет предусматривать наступление массированных сил. Также возможно быстрое продвижение на Киев", - сказал Салливан.

Советник по нацбезопасности добавил, что в такой ситуации не будет возможности для организации вывоза американцев, а коммерческие транспортные средства будут остановлены.

"Никто не сможет рассчитывать на выезд воздушным, железнодорожным или дорожным транспортом, как только начнутся военные действия", - подчеркнул Салливан.

Советник Байдена отметил, что пока остается неясным, отдал ли президент России Владимир Путин окончательный приказ о начале вторжения в Украину. "Мы не говорим, что окончательное решение было принято президентом Путиным", - сказал он.

Салливан сказал, что ожидает, что президент США Джо Байден вскоре поговорит с Путиным по телефону относительно этого кризиса.

В то же время, по его словам, вторжение в Украину может произойти в любой момент до завершения зимней Олимпиады, до 20 февраля.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники, Джо Байден сказал другим лидерам НАТО и ЕС, что США считают, что Владимир Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое может произойти в ближайшие несколько дней.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Ранее президент США Джо Байден также призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения. Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США.

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