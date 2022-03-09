Пентагон будет искать другие способы поддержки Украины.

В США не уверены, что передача самолётов поможет Украине закрыть небо от российской авиации.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"В настоящее время ВВС Украины имеют несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов. По нашим оценкам, добавление самолетов вряд ли существенно изменит эффективность ВВС Украины по сравнению с возможностями России. Поэтому мы считаем, что выгода от передачи этих МиГ-29 невелика", - отметил он.

Кирби также убежден, что передача самолетов Украине может привести к большей эскалации воздушных сражений.

"Считаем что есть более эффективные способы технической поддержки, и продолжаем снабжать Украину нужным, на наш взгляд, вооружением", - резюмировал он.

Напомним, 8 марта стало известно о готовности правительства Польши передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.

В заявлении также говорилось, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, которые имеют на вооружении самолеты МиГ-29.