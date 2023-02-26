Это касается и освобождения Крыма.

Войну можно закончить несколькими способами — как на поле боя, так и за переговорным столом. Но важны только условия, которые Украина примет как суверенное государство. Это касается и освобождения Крыма.

Такие заявления сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Deutschlandfunk. По словам чиновника, Россия не должна добиться успеха. Это касается как победы на поле боя, так и уступок за столом переговоров, ведь есть несколько способов закончить войну.

" Сигнал в конце должен быть четким: нельзя допустить, чтобы России сошел с рук такой налет, такая агрессивная война, нельзя допустить, чтобы она достигла своих целей. Таков сигнал. Я не говорю об обязательной военной победе — это вариант, — но это может быть и результат за столом переговоров, это может быть вывод российских войск. В конечном счете, это не имеет значения. Важно, чтобы результат был таким, который Украина принимает как суверенное государство", — сказал Писториус.

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Такую же позицию министр обороны Германии занимает в вопросе освобождения Крыма. Он считает, что окончательное решение должен принимать Киев.

"Я с большой симпатией отношусь к тому, что да, Крым — это украинская территория, и поэтому он должен быть, в принципе, возвращен. Но и здесь это решение принимаем не мы", — подытожил Писториус.

Прогнозы насчет окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля заявил: "Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть — мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия".

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов продолжает верить, что летом 2023 года ВСУ выйдут на границы 1991-го. Такой прогноз он дал еще в октябре и с тех пор не менял его.

По мнению главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, Украина победит в октябре или ноябре 2023 года.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что война может продлиться не менее года. Россия показывает готовность и дальше посылать тысячи военнослужащих на смерть.

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