В оккупированной Михайловке был прилет по вражескому объекту.

Украинские военные устроили "хлопки" для россиян на временно оккупированной территории. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, попадание было зафиксировано в Михайловке.

"Первомайская прожарка оккупантов Михайловки. Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают "день трудящихся", точно не до праздника. Около 14:30 прямо в их штаб в пока оккупированном поселке пожаловали "хлопки", - написал Федороав в своем Telegram.

Как отметил мэр, наводчиками стали украинские разведчики. Именно они выследили логово русских, где те устроили свой штаб.

Видео дня

В том числе разведчики выследили момент массового скопления оккупантов. Далее они передали координаты своим коллегам, которые и нанесли удар по штабу.

Также впоследствии Федоров сообщил и о взрывах в Токмаке.

"Местные сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Ждем подсчета упакованных захватчиков от Генштаба", - добавил Федоров.

"Хлопки" на временно оккупированных территориях Украины: что известно из актуального

В ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнула нефтебаза. Как сообщало российское руководство, это случилось в результате атаки беспилотника. В ОК "Юг" заявили, что эти "хлопки" подорвали способность россиян заправлять свои корабли.

Утром 22 апреля в Мелитополе прогремел взрыв. Как оказалось впоследствии, украинские партизаны взорвали тепловоз с "кадыровцами". Точное количество потерь россияне скрыли.

Вас также могут заинтересовать новости: