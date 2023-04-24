Несмотря на то, что российские оккупанты пытаются обезопасить бухты оккупированного Севастополя, "кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного марафона прокомментировала, что на самом деле сегодня ночью произошло в бухте Севастополя, как россияне пытаются защищаться от подобных атак и почему не сработала российская ПВО.

"То, что пытаются (российские оккупанты - УНИАН) защищать, понятно, что пытаются. То, что они там строили и боновые заграждения, и пытались обезопасить бухты, которые они называют "родной гаванью", это тоже понятно. Но, кто же нас может остановить, когда мы освобождаем свои земли", - акцентировала Гуменюк.

На уточняющий вопрос, есть ли что-то кроме фотографий, какая-то информация о том, чем были атакованы бухты Севастополя удалось ли достичь каких-то целей, можно ли немножко больше об этом говорить, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга пояснила.

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"Надо понимать, что во время военной операции действительно есть интервал, когда поддерживается режим информационной тишины. Поэтому, пока что можно только видеть и верить собственным глазам. А то, что будет нужно будет услышать собственными ушами, мы обязательно провозгласим со временем", - подчеркнула Гуменюк.

"Бавовна" в Крыму: что произошло в бухте Севастополя

Как сообщал УНИАН, 23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Силы обороны Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона комментируя информацию о "бавовне" в Крыму и рассказы оккупантов о работе их ПВО заявила, что "на данном этапе можем констатировать, что сезон "бавовны" начат". Силы обороны Украины и дальше будут уничтожать военные объекты российских оккупантов в Крыму .

Сегодня 24 апреля российские оккупанты обвинили украинскую сторону в попытке атаки беспилотными катерами на пункт базирования Черноморского флота, который находится в захваченном РФ Крыму - в Севастополе. В Минобороны РФ утверждают, что украинские силы в ночь на понедельник, 24 апреля, пытались атаковать пункт базирования ЧФ "тремя безэкипажными быстроходными катерами".

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