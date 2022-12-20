У РФ недоразвитая и абсолютно бесполезная система противовоздушной обороны, отметил обозреватель.

Сегодня можно смело констатировать то, что у России отсутствует полноценная система противовоздушной обороны (ПВО), и в целом РФ является страной не способной защитить свое воздушное пространство.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что система ПВО Украины является более эффективной, хотя и более устаревшей.

"В России сегодня нет эшелонированного ПВО, а превалируют исключительно комплексы большого радиуса действия (БРД). То есть, комплексы малого радиуса действия (МРД) не обеспечивают необходимого прикрытия и даже более, перестают существовать как элемент эшелона… Имеющиеся на вооружении ВС РФ комплексы МРД советского образца, даже после модернизации, не способны обеспечивать распознавание малогабаритных современных средств поражения, оснащённых элементами подавления на 3-4 поколения опережающими совковые технологи", - отметил эксперт.

По словам Коваленко, из современных комплексов для защиты воздушного пространства у России есть ЗРК "Торм-М2" (132 единицы) и ЗРПК "Панцирь-С1" (116 единиц).

"Вопрос. Могут ли суммарно эти комплексы обеспечить прикрытие воздушного пространства РФ (17 098 246 км²) от проникновения высокотехнологичных объектов? Ответ прост. Критически и категорически - нет!" - уверен эксперт.

Коваленко напомнил, что по данным Генштаба ВСУ, за время войны в Украине российская армия потеряла более 30 ЗРК "Тор-М1/2" и 33 ЗРПК "Панцирь-С1".

"Благодаря Украине Россия на сегодняшний день относится к числу стран с недоразвитым и абсолютно бесполезным ПВО", - констатировал эксперт.

Потери России в Украине

Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют более 99,2 тысяч личного состава

Также враг потерял: танков - 2 тыс. 995, боевых бронированных машин - 5 тыс. 974, артиллерийских систем - 1 тыс. 960, реактивных систем залпового огня - 410, средств ПВО - 212, самолет - 281, вертолетов - 266.