Весь процесс своих преступлений захватчики снимают на видео.

Российские оккупанты устраивают циничные "развлечения" в захваченных домах мирных украинцев.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, "освободители" развлекаются на оккупированных территориях, взрывая гранатами захваченные дома.

"Эти люди на полном серьезе продолжают утверждать, что пришли в Украину кого-то защищать и не понимают, почему их ненавидят и считают оккупантами", - отметил журналист.

На кадрах видно, как оккупанты забрасывают гранатами дома и кичатся этим. Взрывы в домах украинцев приносят им удовольствие, о чем свидетельствуют смех и довольные выражения лица.

Военные преступления РФ: оккупанты казнят воинов ВСУ

Зверские казни украинских воинов все чаще всплывают. В начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

В Службе безопасности Украины заявили, что "найдут российских нелюдей", которые пытали и отрезали голову украинскому военному. Правоохранители открыли уголовное производство.

Весной этого года Украину шокировал расстрел украинского военного, который попал в плен. Россияне убили его после слов "Слава Украине!". Выяснилось, что от рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

А летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами. На опубликованных кадрах российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом.

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