В российской армии не хватает офицеров / фото ua.depositphotos.com

Из-за значительных потерь россияне вынуждены доукомплектовывать командное звено офицерами-пенсионерами из запаса и офицерами в отставке.

Их направляют в район ведения боевых действий, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, и даже офицерами в отставке", - рассказали в Генштабе.

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Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, начав полномасштабное вторжение в Украину российская армия имеет огромные потери. В частности, за минувшие сутки, 14 декабря, украинские военные ликвидировали еще 590 российских оккупантов. Таким образом, общее количество уничтоженных российских военных с 24 февраля составляет около 96 тыс. 590 человек.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что 13 декабря Силы обороны Украины  уничтожили в Запорожской области склады боеприпасов российских оккупантов и несколько единиц вражеской техники и вооружения. Ранения получили более 200 захватчиков

Впрочем, нелепые смерти своих сограждан российского диктатора Владимира Путина не волнуют. Он сравнил ликвидацию русских на войне со смертями в ДТП или от алкоголизма; и добавил, что на все "воля Господа".

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