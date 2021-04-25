По словам российского депутата, гражданство РФ уже получили более 500 тыс. жителей оккупированніх Донецкой и Луганской областей.

До конца 2021 года примерно миллион жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут стать обладателями российского гражданства.

Об этом российскому государственном агентству "ТАСС" заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, российские паспорта уже получили более 500 тыс. жителей ОРДЛО.

"На сегодняшний день гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являются 538 тыс. человек. По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ", - сказал Водолацкий.

Читайте такжеЗеленский: Украина готова к войне, но будет бороться за мир дипломатическим путемОн утверждает, что на всплески интереса к получению российского гражданства якобы влияют некие заявления должностных лиц Украины "о том, что Украина силовым методом "наведет порядок" на юго-востоке". А также, по его словам, на сегодняшний день разработана система четкого взаимодействия ведомств России и служб на оккупированных территориях.

"В начале были определенные трудности, проблемы, люди просто не знали и не понимали, куда обращаться, по какому идти пути. На сегодняшний день все бюрократические барьеры сняты, идет очень активный процесс получения гражданства РФ", - заявил российский депутат.

Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

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Автор: Катерина Комолова