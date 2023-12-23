По словам Сергея Братчука, украинские военные продолжают демонстрировать боеспособность в воздушном пространстве даже без использования истребителей F-16.

В России рассматривают вопрос эвакуации подразделений Воздушных сил РФ из временно оккупированного Крыма. Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, эта тема в Российской Федерации рассматривается среди высшего руководства государства.

"Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, воздушных сил, с территории временно оккупированного Крыма. Естественно, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде", — сказал Братчук.

Он также отметил, что украинские военные продолжают демонстрировать свою боеспособность в воздушном пространстве - даже без использования долгожданных истребителей F-16.

"У нас еще нет паритета с Вооруженными силами РФ в небе, временно, но мы прекрасно понимаем, что когда авиационная компонента станет мощнее и активнее, я прямо говорю о скорейшем введении F-16, о чем уже заявлено, в частности, со стороны Нидерландов, то, думаю, вопрос эвакуации может перейти в практическую плоскость", - прогнозирует спикер УДА "Юг".

Авиация РФ - последние новости

В полдень в пятницу, 22 ноября российские оккупанты потеряли сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге Украины. Впоследствии российский военный блогер Fighterbomber, близкий к авиации, признал потерю РФ самолетов и отметил, что по крайней мере часть пилотов погибла. По его убеждению, истребители были сбиты с американского комплекса Patriot.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал некоторые подробности ликвидации трех российских СУ-34. По его словам, "охота" на российские истребители-бомбардировщики, создававшие проблемы для Вооруженных сил Украины на южном направлении, велась в течение длительного времени.

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